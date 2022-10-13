Kepsut Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik gezide

Kepsut Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner sağlık programı öğrencileri tarım kredi yem fabrikasına teknik gezi düzenledi

Meslek yüksekokul müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın yaptığı açıklamada Kepsut Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner sağlık programı öğrencilerinin tarım kredi yem fabrikasına teknik gezi düzenlediğini belirtti.

Meslek Yüksekokulumuz Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri ve hocaları Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Sur ve Öğr. Gör. Dr. Orkun Babacan Tarım Kredi Yem fabrikasında düzenlenen teknik geziye katıldı. Yem hammaddelerinin fabrikadan girişinden, çuvallanıp çıkışına kadar geçen süreçte yapılan işlemler işletme şefi Murat Çabuk tarafından ve yem örneklerinin analizleri hakkında bilgiler laboratuvar sorumlusu İlknur İltir tarafından öğrencilere anlatıldı.