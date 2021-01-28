Kepsut'a Gençlik Merkezi ve Spor kompleksi

Mehmet Kasapoğlu Ankara'da Balıkesir heyetini ağırladı. Törende Balıkesir'e birçok tesis kazandırılırken, Kepsut ilçesinde de Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katıldığı Ankara temaslarında Kepsut'a yapılacak olan Gençlik merkezi ve Spor Kompleksi için imzalar atıldı. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un imzaladığı protokolde Kepsutlu gençlere verilen sözü yerine getirildi diyen Başkan Cankul, " Verdiğimiz sözü tutmanın gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Ankara'da Mehmet Kasapoğlu'nun teşrifleri ile katıldığımız programda ilçemize yapılacak Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksimizin toplamda 6 Milyon liralık yatırımın protokolü imzalandı. Vefalı Yurt Kepsut'umuza hayırlı olsun. Başta Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'a şükranlarımızı sunuyorum" dedi.