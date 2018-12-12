Kepsut'a nefes aldıracak projeler devam ediyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde devam etmekte olan Sedde Boyu Yaşam alanı ve Kapalı Halı saha projeleri olumsuz kış şartlarına rağmen devam ediyor.

Bitirildiğinde içinde çeşitli aktivitelerin yapılabileceği, yürüyüş parkurları dinlenme alanlarının yanı sıra futbol severler için yaptırılan ve Balıkesir İlinde ki en modern tesislerden biri olacak Kapalı Halı saha projeleri olumsuz hava şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor.

Çalışmaları yerinde İnceleyen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul yaptığı açıklamada "Balıkesir İlimize en yakın ilçe konumundaki Vefalı Yurt Kepsut ilçemize prestij katan projelerimizden biriside Sedde boyu Yaşam Alanı ve Kapalı Halı saha Projelerimizdir. Çalışması aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar bittiğinde sadece ilçemize kazandırdığımız bir sosyal alan olmakla kalmayacak, Balıkesir ve çevre ilçelerimiz de yaşayan hemşehrilerimizin de istifade edebilecekleri modern bir alan olacak. İçinde birçok aktivite yapabileceği gibi yürüyüş ve dinlenme alanları olacak ayrıca futbolseverlerin büyük merak ve heyecanla bekledikleri Kapalı Halı Saha ile tüm Balıkesir'e hizmet verebilecek bir proje. Hiç durmadan aralıksız şekilde bu projelerin bitirilerek Balıkesir ve Kepsut ilçemize kazandırmak için olumsuz kış şartlarına rağmen çalışan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.