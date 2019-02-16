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Kepsutlu gençler buyuk projelerle geliyor

Kepsut ilçesinde yasayan gençler Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Uzmanı Taner Ergün’le belediye parkında bir araya geldiler.

Kepsut ilçesinde yasayan gençler Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Uzmanı Taner Ergün'le belediye parkında bir araya geldiler.


Parkta toplanana gençler Kepsut'ta yapılacak olan projelerde veya olmasını istedikleri projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Gençler yapmak istedikleri veya yapacakları projeleri konuştuktan sonra fikir alışverişi için Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'u da toplantıya davet ettiler. Toplantıyı düzenleyen gençler ve Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Uzmanı Taner Ergün Kepsut'ta yapılmasını istedikleri veya yapılabilecek projeleri Başkan Cankul'a sundular. Başkan Cankul'da proje sunan gençlere teşekkür ederek, fikir ve projeleri uzmanlara ileteceği sözünü verdi.

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