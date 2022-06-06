Kepsutlu minikler hijyeni öğreniyor

Kepsut Belediye Başkanlığı, Kepsut Meslek Yüksek Okulu ve Kepsut Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile Kepsut MYO öğrencileri, Kepsut Anaokulu öğrencilerine el yıkama ve hijyen hakkında sunum yaparak oyun hamuru dağıtımı gerçekleştirdiler.

Meslek Yüksekokulu öğrencileri Yaren Güder, Feyza Varol, Ecem Eylem Kodalak ve Ayca Sayraç hijyen ve temizlik için ilk adımlarını atmalarına yardımcı oldu.

Oynayarak öğrendiler

Kepsut MYO öğrencileri Sosyal Sorumluluk projesi dahilinde Kepsut Belediyesi ve Kepsut Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütüp Kepsut Anaokulu öğrencilerine el yıkama ve hijyen hakkında slayt sunumu ve söyleşi gerçekleştirip öğrencilere oyun hamuru hediye ettiler. Projedeki görevli öğrencilerinden Yaren Güder ve Ecem Eylem Kodalak proje ile ilgili konuştu. “Çocuklara el yıkamanın önemi ve hijyeni anlatmak çok keyifliydi. Beraber oyunlar oynayarak, dans ederek güzel vakitler geçirdik. Hepsi birbirinden akıllı miniklerimiz bize sunumumuzda katılıp fazlasıyla destek oldular. Umarız onlara bir şeyler katabilmişizdir. Bu projede bizi destekleyen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'a, okulumuz Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın Kepsut Anaokulu müdürü Ayşe Çelikay, öğretmenleri ve çalışanlarına teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.