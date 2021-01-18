İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepsutlu sağlıkçılar kar altında zorlukla görev yapıyor

Kepsut İlçe Devlet Hastanesinde görevli filyasyon ekibi kar yağışı dolayısı ile yolu kapanan kırsal mahallelerde zor şartlar altında görev yapıyorlar.

Kar yağışı dolayısı ile tipi altında araçlarının kırsal mahalleye yaklaşık 3 km kala yolda kalması nedeni ile yürüyerek görevlerini yaptılar.


Covid-19 pandemisi dolayısı ile vaka sayılarının yüksek olmasından dolayı karantina altında olan Sayacık kırsal mahallesinde hastalara ulaşmak ve tedavileri için gerekli ilaçları götürmek için büyük bir fedakarlık gösterdiler. Kepsut da covid-19 ile ciddi bir mücadele içinde olan Filyasyon ekipleri. Sayacık Kırsal Mahallesinde vaka sayısının artması ile birlikte filyasyon çalışmasına gittiler. Kar yağışı ve tipi altında görevlerini yerine getiren filyasyon ekibinin örnek fedakarlıkları vatandaşlarca takdir edildi. Bu fedakarlıklar sağlık çalışanları sayesinde Kepsut ilçesinde covid-19 pandemisi kontrol altında ve vaka ve temaslı sayısı her geçen gün azalmaya devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.