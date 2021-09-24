İhlas Haber Ajansı

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Kepsut'ta 2 şahsa tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tarihi eser kazısı yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tarihi eser kazısı yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut İlçesinde 2 şüpheli şahsın ormanlık alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet sikke, 2 adet ziynet eşyası, 2 adet dedektör, 16 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi.

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