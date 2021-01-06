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Kepsut'ta bir mahalle karantina altına alındı

Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kepsut ilçesindeki bir mahalle, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mehmetler Mahallesinde Çarşamba günü saat 14'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Mehmetler Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtildi. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla mahallenin karantina altına alındığı açıklandı.

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