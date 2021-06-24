Kepsut'ta erken şeftali hasadı başladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sezonun ilk şeftali hasadı gerçekleşti.

Kepsut'ta Şeftali Erken Hasat dönemi başladı. İlk şeftali hasadı için İl Tarım Müdürü Erkan Alkan ve Belediye Başkanı İsmail Cankul ile İlçe Tarım müdürü Faruk Öksüz ile beraber ağaçlardan şeftali hasadı yaptılar.

Hasat başlangıcında konuşma yapan İsmail Cankul, "ilçemiz şeftali yetiştiricilerinin daha verimli ve daha fazla şeftali yetiştirebilmeleri için başlatılan çalışmamızda; 2022 yılında çiftçilerimize soğuğa dayanıklı fidan dağıtımı yapılarak, üretim ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyoruz. İl Tarım Müdürümüz Erkan Alkan bu konuda üreticiye ciddi anlamda destek için tüm İl Tarım ve İlçe Tarım müdürlüklerimiz vasıtasıyla çiftimize her türlü desteği vermek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Böylelikle ilçemiz Şeftali yetiştiriciliğini daha güçlü hale getirebilmek için bizlerde tüm gayretimizi ortaya koyarak Kepsut şeftalisinin hak ettiği değeri bulmasını sağlayacağız. İlçemize ziyaret ve ilgi alakasından dolayı İl Tarım Müdürümüz Sn. Erkan Alkan'a teşekkür ederiz" dedi.