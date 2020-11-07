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Kepsut'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde kaçak içki ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak içki ticareti yapan 2 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri işyerinde yaptıkları aramalarda 13 litre kaçak içki ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kepsut İlçesinde kaçak ve bandrolsüz içki ticareti yaptığı tespit edilen V.Z. ve K.S. isimli şahıslara ait işyerlerinde yapılan aramada; 13 litre kaçak ve bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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