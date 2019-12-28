İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.


Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarat bilgileri sonucunda Karacaören kırsal mahallesinde şüpheli 4 şahsın kaçak kazı yapacağı bilgisi elde edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere ait araç ve bölgede yapılan aramalarda 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.