İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kepsut'ta kar yağışı etkisini artırdı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalındığının 40 santimetreyi buldu.


Kepsut'ta kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, ilçede birçok kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. İlçe merkezine yakın köylerin yollarında ulaşım devam ederken, ilçeye uzak mahallelere yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşım sağlanamıyor. Kırsal mahallelere ulaşımın sağlanması için Kepsut Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yol açma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.