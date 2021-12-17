Kepsut'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kepsut'un kırsal mahallelerine mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 10 santime yaklaşan kar kalınlığı sebebiyle özellikler Serçeören kırsal Mahallesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kepsut'un yüksek rakımlı dağ mahallelerinden olan Serçeören mahallesinde dün gece başlayan kar yağışının etkili olduğu açıklandı. Kırsal mahalle halkının kar yağışından etkilenmemesi için belediye ekipleri yol açma çalışmalarına hız verdi.