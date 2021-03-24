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Kepsut'ta kırsal mahallelere kar yağışı devam ediyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından verilen soğuk ve kar yağışı hava uyarısı sonrası Balıkesir’in Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından verilen soğuk ve kar yağışı hava uyarısı sonrası Balıkesir'in Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.


Kepsut'un kırsal mahalleleri Dalköy, Çalkandil, Büyükkatrancı, Küçükkatrancı ve Kızıloluk'a sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken, temizlik ekipleri kırsal mahallelerde yağan kara rağmen çöp toplamaya devam ediyor. Kar yağışının yarın da süreceği kaydedildi.

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