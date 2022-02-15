İhlas Haber Ajansı

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Kepsut'ta marketlere KDV denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürmesiyle birlikte Kepsut Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ilçedeki marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmesiyle birlikte Kepsut Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçedeki marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerde KDV indirim oranlarının fiyatlara yansıyıp yansımadığı kontrol edildi.



Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ilçe genelindeki marketlerde KDV oranının indirilmesiyle fiyat denetimi yaptırdı. Kepsut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin denetimini gerçekleştirdi.



Başkan Cankul: “Denetimlerimiz artarak devam edecek”


KDV indirimiyle birlikte yeni fiyatların temel gıda ürünlerine yansıyıp yansımadığıyla ilgili yapılan denetimlerde ayrıca ‘fiyat-etiket' kontrolü de yaparak vatandaşların mağdur olmasını önledi. Denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, vatandaşların ucuzv e güvenilir gıdaya ulaşmaları konusunda denetimlerin daha da artacağını dile getirdi. Cankul, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerine yönelik uyguladığı KDV indirimini ilçemizde bulunun marketlerde uygulamasını denetledik. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir sorun yaşamazken, marketlerin indirimi fiyatlara uyguladıklarını gördük. Yaptığımız denetimlerde ayrıca market raflarındaki ürünlerin etiket fiyatıyla, kasadaki fiyatını da kontrol ederek vatandaşlarımızın mağdur olmamaları yönünde uygulama yaptık” diye konuştu.

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