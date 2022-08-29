Kepsut'ta midibüs devrildi

Balıkesir'de meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Araçta bulunan 17 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut'un Akçaköy kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar, düğün için gittikleri Tekirdağ'dan midibüs ile döndüler. Sabahın erken saatlerinde Kepsut ilçesine vardıklarında, 10 AGY 092 plakalı midibüsün sürücüsü Ahmet Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs devrildi. Kazada neticesinde 17 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere götürüldü.