İhlas Haber Ajansı

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Kepsut'ta orman yangını

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Ekiplerin anında müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Kepsut'a bağlı Karagöz kırsal mahalle yakınlarında çıkan orman yangınına ilk etapta 7 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman yangını söndürme ekiplerinin de yangının devam ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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