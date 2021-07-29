İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kepsut'ta ormanlık alandaki yangın korkuttu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.


Kepsut'un Akçakertil Mahallesi ile Mezitler arasında 500 metrekare alanda örtü yangını çıktı. Bölgede yaşayanların yangın ihbarı üzerine bölgeye 5'i teknik personel olmak üzere 20 yangın işçisi, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.