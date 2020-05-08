İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepsut'ta Trafik haftası kutlandı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Trafik Haftası kutlamaları kapsamında afiş ve broşür ve çocuklara kırmızı düdük verilerek kutlandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Trafik Haftası kutlamaları kapsamında afiş ve broşür ve çocuklara kırmızı düdük verilerek kutlandı.


2-8 Mayıs arasında kutlanan Trafik Haftası kapsamında Kepsut İlçe Emniyet Amirliğince, Hükumet Konağı, Belediye Başkanlığı girişi ile ilçe de bulunan benzinliklere afiş asıldı. Kepsut'ta yol uygulamasında İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibi ile birlikte çocuklara, çocuk dergisi, kırmızı düdük verilmiş, bayan yolcularımızın anneler günü kutlanmış olup araç sürücülerinin ve yolcuların ateş ölçümü yapılarak maske ve broşür dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.