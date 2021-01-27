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Kepsut'ta trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Kepsut'tun Keçideresi Mahallesinin 3. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Ali Koç yönetimindeki 10 R 2186 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi belirlemeyen 10 FH 406 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobilden çıkarılan Mehmet Ö. Selamettin H. isimli 2 yaralıyı 112 Sağlık ekiplerine teslim ettiler. Ekiplerin trafik kazası ile ilgili tahkikata başladığı öğrenildi.

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