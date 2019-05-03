Kepsut'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı

Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu öğrencileri TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları kapsamında hazırladıkları çalışmaları sergiledi. Mesleki tanıtım fuarı açılışı mini bir törenle yapıldı. Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı vekili Ekrem Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İ ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından kesilen açılış kurdelesi sonrasında protokol, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar stantları gezerek projeleri inceledi. 21 projenin sergilendiği fuara Oktay Koçman Ortaokulu öğrencileri tarafından bilimi geliştirmek için hayal gücünü kullanarak hazırladıkları projeler katılımcılar tarafından beğeni toplarken, Kaymakam Murat Atıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş fen bilimlerinden sosyal ve kültürel konulara , matematikten doğaya kadar değişik konularda yapılan projeleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Öğrencilerin gayretli ve ilgili olduklarını görmenin kendilerine umut verdiğini ifade eden Murat Atıcı, ileride her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilirler ayrıca projelerde görev alan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum bu çalışmalarının ve başarılarının hayat boyu devam etmesini diliyorum" dedi.

Açılış törenine Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkan V. Ekrem Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve kurum amirleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.