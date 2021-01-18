İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepsut'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve satışı yaparken yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adlî makamlarca tutuklandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve satışı yaparken yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adlî makamlarca tutuklandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilerek yakalanan İ.E. ve M.T. ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, ceza evine sevk edildiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.