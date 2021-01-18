Kepsut'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve satışı yaparken yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adlî makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, Kepsut ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilerek yakalanan İ.E. ve M.T. ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, ceza evine sevk edildiler.