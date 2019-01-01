Kepsut'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Jandarma ekipleri Kepsut'un İhsaniye mahallesinde bir eve yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar yakaladı. Operasyonda 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Operasyona narkotik köpeği de katıldı.

Edinilen bilgiye göre Kepsut Jandarma Komutanlığına İhsaniye mahallesinde Y.D.nin uyuşturucu satışı yaptığı duyumu üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin 11 adet uyuşturucu hap, 7 adet iğne ve şırınga ile narkotik köpeğinin verdiği tepkilere dayanılarak uyuşturucu olduğu değerlendirilen 146 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti şüphesiyle Kepsut Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.D. ve A.K. isimli şahıslar tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.