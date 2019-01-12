Kepsut'ta vatandaşlar dere taşmasına karşı uyarıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün yağan aşırı yağışlardan kapanan köy yolları açıldı. Kepsut deresinde incelemelerde bulunan yetkililer vatandaşları taşkınlara karşı uyardı.

Kepsut'un Bektaşlar Mahallesi'nden geçen Kille ve Simav Çaylarının mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlardan taşma yapması yetkilileri endişelendirdi. Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, DSİ Balıkesir Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile yetkililer taşkın yaparak, köy yollarının kapandığı Kille ve Simav Çayı kenarında incelemelerde bulundu. Kaymakam Atıcı oluşturdukları kriz merkezi ile olası doğal afet ile mücadele planı içerisinde önlemleri aldıklarını açıkladı. Kaymakam Atıcı vatandaşlardan toprak kayması ve heyelana karşı duyarlı olmalarını istedi.

Kille deresi kenarında yaşayan vatandaşlardan Hüseyin Zorbaz yaptığı açıklamada şunları belirtti. "Kepsut'a son yıllarda bu kadar çok yağmur yağmamıştı. Evvelden set olmadan önce kum torbaları ile önlem alıyorduk. Set yapıldıktan sonra ilk defa bu kadar çok yağmur yağdı. Dere, yatağından çıkarak yolları kapattı. Yağışlar bu şiddette yağarsa Kepsut sular altında kalır" şeklinde konuştu.