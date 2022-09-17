İhlas Haber Ajansı

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Kepsut'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


Balıkesir'in Kepsut ilçesi Mehmetler kırsal mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını devam ediyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. 320 personelin, 5 helikopterin ve 2 uçağın müdahale ettiği yangında, 19 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 yer ekibi ve 5 dozerle de destek veriliyor.

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