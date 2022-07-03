İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kepsut'taki tarla yangını korkuttu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Tarla yangınında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.



Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi. Ekipler, bölgeye sevk edilen 1 helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.