Kepsut'tan Almanya'ya dostluk hediyesi

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Almanya Baden Württemberg şehri Gemmingen Belediye Başkanı Timo Wof'e gönderdiği dostluk nişanesi hediye Belediye Meclis üyesi Mine Saraç tarafından kendisine taktim edildi.

Almanya'da yaşayan ve Kepsutlu olan Gemmingen Belediye Meclisi üyesi Mine Saraç tatil dönüşü uğradığı Kepsut Belediyesinde Başkan Cankul tarafından Gemmingen Belediye Başkanı Timo Wolf'a ulaştırılmak üzere verdiği hediyeyi Almanya'da Başkan Timo Wolf'a teslim etti.

Cankul Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Almanya Baden-Württemberg şehri Gemmingen Belediye Meclis Üyesi hemşehrimiz Mine Saraç, Belediye Başkanı Timo Wolf'a dostluk nişanesi olarak gönderdiğimiz hediyemizi kendilerine ulaşırdı. Hemşehrimiz Mine Saraç ile Gemmingen Belediye Başkanı Timo Wolf a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.