Kepsut'un geleceği kamu-sivil işbirliğiyle planlanıyor

Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneği ve Kepsut Belediyesi tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile Çocuklar ve gençler, kadınlar, esnaf, engelli vatandaşlar, çiftciler, kanaat önderleri ve ilçe genelinde faaliyet yürüten politikacılar ile yapılan toplantılar da Kepsut kalkınma stratejisi belirleniyor.

Toplantılarda; Kepsut'un mevcut durumu, sorunları, sorunlar için çözüm önerileri ile sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yapılması gerekenler tartışılıyor. Katılımcılar fikir ve çözüm önerilerini anlatabildiği gibi toplantıya dahil olmayan vatandaşlar için ise on-line anketlerle tüm ilçe halkının fikirlerini oluşturulacak strateji belgesinde yer alması hedefleniyor.

03 Ocak 2022 tarihinde başlayan projenin 01 Haziran 2022 tarihinde tamamlanması ile birlikte toplumun tüm kesimlerinin ve yaş gruplarının fikirlerinin alındığı bir strateji belgesi oluşturularak Kepsut ilçesinin sürdürülebilir kalkınmasına destek olunması hedefleniyor.