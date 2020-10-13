Kepsut'un girişine Türk ve Azerbaycan bayrağı asıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Belediye Meclisinin aldığı karar gereği Kepsut'un girişinde bulunan kavşağa Türk ve Azerbaycan bayrağı asıldı.

Kepsut Belediyesi Meclisi Başkanı İsmail Cankul'un önerisi ile Ermenistan ile Dağlık Karabağ için savaşan Azerbaycan'a destek verilmesi amacı ile ilçe girişinde bulunan ve Balıkesir-Dursunbey Karayolu ile ilçeye giriş kavşağı olan meydana Azerbaycan ve Türk bayrakları itfaiye ekiplerinin yardımı ile asıldı.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırıları kınadıklarını belirterek, "27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde işgalci Ermenistan güçlerinin Azerbaycan topraklarına saldırısı sonucu Azeri askerlerimizin şehit olduğu ve bazı sivil kardeşlerimizin yaralandığı haberini aldık. Bu hukuk tanımaz saldırı ile bölgedeki barışın ve huzurun önündeki en büyük engel olan Ermenistan'ı kınıyoruz. Bu vesileyle Kepsut Belediye Meclisi olarak, şehit düşen can Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz" şeklinde konuştu.