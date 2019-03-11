Kesin ihraç talebi Edremit'te şok etkisi yaptı

Edremit CHP Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmesi iddiaları Edremit'te şok etkisi yaptı. CHP'li aday ve CHP ilçe teşkilatı ise sessizliğe büründü. CHP'deki disiplin kargaşası kafaları karıştırdı.

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, bir mitingde yanına gelen iş adamıyla sohbet etmişti. İş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullanmış, Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir" demişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" şeklinde açıklama yaptı. CHP'nin yerel yöneticileri ise Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın disipline sevk edilmediğini ve genel merkezin bu hatayı düzelteceklerini ifade ederken, CHP'den yaşanan bu disiplin karmaşası kafaları karıştırdı.

Açıklamanın ardından çıkan kriz sonrasında CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, “Sizleri cuma günü Akçay'da gerçekleşen, partimizin ve il başkanlığımızın tasvip etmediği, kesinlikle onaylamadığı olayın akıbeti hakkında bilgilendirmeyi borç biliriz. Milletvekillerimiz okunan sala sebebi ile konuşmasını tamamlayarak gerekli hassasiyeti göstermiştir. Fakat partimiz ile hiçbir ilgisi ve alakası olmayan bir şahıs görünen o ki provokasyon amaçlı olarak başkanımıza bir takım söylemlerde bulunmuştur. Başkanımızın dün basın açıklamasında belirttiği gibi okunan sala sebebiyle konuşmayı anlayamayan fakat kendisine bir destek söyleminde bulunduğunu düşündüğü şahsa cevap vermiştir. Kuva-i Milliye şehri Balıkesir'de bizler asla böyle bir söylemi kabul etmeyiz. Edremit Belediye Başkan Adayımız Selman Hasan Arslan'ın kullanılan sözleri hiç anlamadığı, iştirak etmediği ve katılmadığını ertesi gün yaptığı basın açıklamasında da kesin bir dille ifade etmiştir. Millet İttifakı adayımız Arslan'ın ülkemize ve bayrağımıza olan bağlılığını onu tanıyan herkes çok iyi bilir. Bu şahıs hakkında da emniyet güçleri gerekli işlemleri yapmıştır. Bizler de bu provokasyonun takipçisi olacağız, konu hakkında gelişmelerinde kamuoyu ile paylaşacağız. Maalesef Cahit İnceoğlu adlı partilimizin okunan sala ile ilgili ifadelerindeki saygısızlığı, anlamsızlığı, partiliye ve partimize yakışmayan tavırları da üzüntü ile tespit etmiş bulunmaktayız. Kendisinin ifadelerini kesinlikle kabul etmiyor ve esefle kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı olarak kendisini kesin ihraç talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna vermeye oy birliği ile karar vermiş bulunmaktayız. İnceoğlu bundan böyle partimiz ile ilgili hiçbir etkinliğe ve organizasyona katılamayacaktır, partimiz adına hiçbir yerde açıklama yapamayacaktır. Kendisinin bu ifadelerini partimiz ile ilişkilendirmemenizi rica ederiz" dedi.

İlçede ise CHP seçim otobüslerinin gün içinde dolaştırılmadığı, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın ilçe teşkilatı ile bir toplantıya girdiği ve konuyu değerlendirdikten sonra yazılı veya görsel bir açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.