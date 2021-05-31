AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmalarının ikincisi, Balıkesir'de gerçekleştirildi. Meslek sahibi olmayı ve iş kurmayı düşünen kadınların da katıldığı programda kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak hedefleniyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in de katıldığı toplantıda katılımcılara KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşların kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" konulu toplantıda Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Seda Kaplan sunum yaptı. Yapılan sunumun ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir konuşma yaparak kadınlara hayallerinden vaz geçmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ayşe Keşir: “Hayallerinizin peşinden koşun”

Bu memleket için, çocukları için, ailesi için, Balıkesir için, Türkiye için hayalleri olanların el kaldırmasını isteyerek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kadınlardan hayallerini kovalamalarını istedi. Keşir, “Herkesin hayali var. Her şey önce bir hayalle başlar. Bugün olduğunuz yerlere bakın. Ben daha önce böyle bir konuşma yaptığımda kendimi tutamadım. Çünkü kendimle ilgili ne anlatırsam anlatayım bende rahmetli babamın hayaliyim. Doğduğum kasabada lise olmadığı için “bu çocuğu burada okutamam” diyerek “İstanbul'da okutmalıyım” diyerek İstanbul'da geldi. Eğer ben kendimle ilgili tek bir cümle kuruyorsam işte o rahmetli Hafız Bilal Gündoğdu'nun hayali olduğu için kurabiliyorum o cümleyi. Onun için hayaliniz kıymetlidir. Hayallerinizin peşinden gidin" dedi.

“Destek ve hibeler veriliyor”

Keşir, "Bu toplantıdaki amacımız şu; hayalleri olan kadınlara devletimizin, hükümetimizin hibeleri, teşvikleri var. Biz o teşvik ve desteklerle hayalleri olan kadınlara bir kapı aralayalım, bir yol aydınlatalım, bir ışık tutalım diye buradayız. Onun için o hayallerinizin peşinden lütfen gidin ve onlara sımsıkı sarılın. Konuşmacılarımız kadınlara yönelik hibe, destek ve projeleri anlatacaklar. Bu bir brifing değil başvuru yapmak isteyen kadınlara yol açacak bir konseptle lütfen konuşmalarınızı yapın. Biz zaten ilgili bakanlıklardan ve müdürlüklerden yapabildiğimiz sizin iş hacminizi ve becerilerinizi zaten biliyoruz. Ama katılımcılarımızın hayallerine ulaşabilecekleri kapıları aralayacak bilgilere ihtiyaçları var. Bu destekleri alan öncü kadınları var Balıkesir'in. Kooperatifler var. Daha önce bu destekleri kırsalda, bölgede kullanan kadınlar var. Biz onlarla tanıştık ve çok mutlu olduk ve heyecanlandık. Onlar yapabildi, onlar başardı ve bu salonda bulunan ve bulunmayan herkes başarabilir ve hayalinin peşinden gidebilir. Biz 81 ilde yüzlerce kadına bir kapı aralamak istiyoruz. Biz sadece kapıyı aralarız. Ama o kapıdan girip girmeme kararını siz verecekseniz. O kapıdan koyarak mı girecek siniz, tereddütle mi geçeceksiniz ya da o kapıyı ardına kadar açacak mısınız o sizin elinizde” diye konuştu.

İşin uzmanları bilgi verdi

Yapılan konuşmaların ardından KOSGEB, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri kadınlara verilen hibe ve destekler hakkında bilgiler verdi. Toplantı öncesinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kadın girişimciler tarafından hazırlanan stantları gezerek yaptıkları işlerle ilgili bilgiler aldı.

Toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in yanı sıra Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir ile kadın girişimciler katıldı.