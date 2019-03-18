Keşşaflar 104 yıl sonra sülüs aldı

Balıkesir Lisesi'nden mezun olanlar 1914-1916 yıllarında gönüllü olarak Çanakkale Savaşı'na katılarak şehit olan Keşşaf Bölüğü'nü unutmadı. Balıkesir Liseliler Derneği tarafından düzenlenen organizasyonla keşşafların askere uğurlanmaları canlandırıldı.

Gazi Balıkesir Lisesi öğrencileri 104 yıl önce olduğu gibi Enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayraklarıyla birlikte Balıkesir Lisesi'nin o dönemki okulunun önünde poz verdi. Dernek yöneticileri de tarihi fotoğraftaki zevat-ı ekabirin kıyafetlerini giydi. Tarihi lise binasından hareket eden Liseli Keşşaflar eskiden Askerlik Şubesi olarak kullanılan BASAF'a ait binada sülüslerini alarak tren garından Çanakkale'ye temsili olarak uğurlandı.

Onlar ölüme gitmeye karar verdiler

Çanakkale'de şehit olan izciler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinlik Eski Askerlik Şubesi olan BASAF Binasından askere giden keşşafların sülüslerini akması ve Milli Kuvvetler Caddesi üzerinden, Salih Tozan Kültür Merkezi önünde Balıkesir Valisi ve protokolün katılımı ile Balıkesir Garına gelindi. Gar Binası önünde askere giden keşşafların davul zurna eşliğinde oyun oynamaları ve genç bir keşşafın Vali Yazıcı'ya Türk Bayrağını öperek teslim etmesi sonrası, Temsili Albay Fikri Soylu'nun elini öperek askere uğurlaması ile keşşaflar trene binerek askere uğurlandı.

Daha sonra dönemin askerlik şubesinden sülüslerini alan Balıkesir Lisesi Keşşafları, tren garında düzenlenen temsili uğurlama töreni ile Çanakkale'ye gönderildiler. Tren Garı'ndaki törene Vali Ersin Yazıcı, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin il protokolü ve çok sayıda Balıkesirli katıldı.

1914-1916 yılları arasında Balıkesir Lisesi hiç mezun vermedi

Öte yandan 1885 yılında kurulan Balıkesir Lisesi, Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren okullardan birisi oldu. 1914-1916 yılları arasında Balıkesir Lisesi'nde okuyan ve gönüllü olarak cepheye giden 100 izci öğrenciden 94'ü şehit oldu. O yıl hiç mezun verilmedi.