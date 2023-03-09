Kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kestiği ağacın altında kalan şahıs yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 civarında Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Durabeyler Mahallesi'nde meydana geldi. KKumpınarı mevkiinde bulunan ağaç kesim sahasında çalışan Ali Çamur (66), kestiği ağacın altında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ağacın altından çıkarılan Çamur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.