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Kestirme yoldan gitmek isterken aracıyla çayın ortasında kaldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahıs aracıyla kestirme yoldan gitmek için Zeytinli Çayı’ndan geçmeye çalışırken mahsur kaldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahıs aracıyla kestirme yoldan gitmek için Zeytinli Çayı'ndan geçmeye çalışırken mahsur kaldı.



Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 09 U 504 plakalı Renault marka araç yağmurun şiddetini artırmasıyla çayın ortasında kaldı. Araç içindekiler hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alarma geçerek olay yerine intikal etti. Araç içinde mahsur kalanları kurtardıktan sonra aracın ters dönmemesi için önlem aldı. Ardından ise bağlanan halatla aracı geri çekti. Kurtarılan araç sahibi ekiplere teşekkür etti. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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