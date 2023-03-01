KETEM mobil sağlık tırı Edremit'te

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 'Balıkesir Büyük Aile Oluyor' projesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettiği mobil sağlık tırı, Edremit'in İbrahimce Mahallesi'nde hizmet vermeye devam ediyor.

İbrahimce Mahallesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tırında, 10 Şubat tarihinde başlatılan kanser taramasına halkın ilgisi büyük oldu. Mobil sağlık istasyonunda, 30-65 yaş aralığındaki kadınlara rahim ağzı kanseri için smear testi, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri erken tanısı için mamografi çekimi ve kendi kendine meme muayenesi eğitimi, 50-70 aralığındaki kadın ve erkeklere kolon kanseri erken tanısı için gaitada gizli kan testi yapılıyor.

"Sen de Farkında Ol", "Sakın Geç Kalma Bugün Gel", "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganlarıyla vatandaşları güler yüzle karşılayan KETEM tırındaki sağlık çalışanları, tarama yaptıkları kişileri sağlıklı günlerde içmeleri için süt ve kahveyle uğurluyor. Daha sonraki tarihlerde tarama yaptırmak isteyenler ise Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğündeki KETEM'e davet ediliyor.

İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çanaklı, "Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık hizmetini vatandaşımızın ayağına kadar getirdi. Emeği geçen başta Valimiz olmak üzere Sağlık Müdürümüz ve diğer yetkililere mahalle sakinlerim adına minnettarım" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Refik Budak ise, mobil istasyona halkın ilgisinin sevindirici olduğunu bildirdi. Mobil sağlık tırının 5 Mart'a kadar burada hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.