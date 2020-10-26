Kıbrıs gazilerine "Millî Mücadele Madalyası" verildi

Marmara İlçesi'nde düzenlenen törende Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gazilere "Millî Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Marmara İlçesi'nden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için "Millî Mücadele Madalyaları ve Beratları Tevcihi Töreni", Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında; Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan “Milli Mücadele Madalyası ve Beratı” Gazi İbrahim Cömert, Gazi Ahmet Yayla, Gazi Ali Karabela ve Gazi Duran Yayla adına oğlu Kadir Yayla'ya Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel tarafından takdim edildi.