Kıbrıs gazisi bedenini kadavra olarak bağışladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İsmet Ermetinler, bedenini öldükten sonra kadavra olarak kullanılmak üzere Tıp Fakültesine bağışladı.

79 yaşındaki astsubay emeklisi Kıbrıs gazisi İsmet Ermetinler, İstanbul'da midesinden ameliyat oldu. 20 gündür de Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ermetinler, akşam saatlerinde fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Gazi, organlarının bağışlanmasını vasiyet etti, ancak yoğun bakımda ölmediği için organ bağışı gerçekleşmedi. Bunun üzerine aile fertleri, gazinin bedenini kadavra olarak Bursa Tıp Fakültesine bağışladı.

Oğlu Kamer Ermetinler, “Babam organlarını bağışlamamızı istedi. Vasiyetini yerine getirmek durumundayız. Bunun için oldukça gururluyuz. Babamın arzusunu yerine getirmiş olduk, ama zor bir karar. Babam, eğitime destek verirdi. Sonuçta bir kadavra; elbette toprak altına gidecek. Öğrenciler eğitim görecekler. İnsanlara daha faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Öğle saatinde Haydar Çavuş Camiinde kılınan cenaze namazını müteakip gazenin na'şı Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelecek görevliler tarafından teslim alınacak.