Kılıçdaroğlu'nu festivale davet etti

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Burhaniye Kültür ve Sanat Festivaline davet etti.

Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 100 günlük icraatlarını da anlattı. Deveciler, “Kılıçdağolu'nu Burhaniye Belediyesi olarak yapacağımız Kitap Fuarı ile Burhaniye Kültür ve Sanat Festivaline davet ettim. Burhaniye Belediyesi olarak 100 günde yapılan icraatlar hakkında da bilgilendirdim” dedi.