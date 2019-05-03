Kilolarca çöp topladılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Yaman Egeli İlkokulu 3.sınıf öğrencileri sahil temizliği yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında Yaman Egeli İlkokulu 3.sınıf öğrencileri Erdek'in Düzler sahil şeridinde sahil temizliği yaptı. Yaklaşık 150 öğrenci ve 50 velinin katılımıyla Erdek ilçesine bağlı Düzler sahil şeridinde çevre temizliği yaptılar. Yaklaşık 3 saat süren temizlikte, 20 büyük boy çöp poşeti pislik toplayıp 1 ton plastiğin denize karışması önlendi.

“Öğrencilerimize çevre bilinci aşılıyoruz”

Bandırma Yaman Egeli İlkokul Müdürü Adnan Akbaş, “Öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı, sorun çözen, resmi ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş ve birey olarak yetişmeleri amacıyla gönüllü toplum hizmeti çalışmaları içerisindeyiz. Bu toplum hizmeti çalışması gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Bu kapsamda 3. Sınıf öğrencimizle 150 öğrenci 50 velinin katılımıyla Erdek ilçemize bağlı Düzler sahil şeridinde çevre temizliği yaptık. Bu kapsamda öğrencilerimizle çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik yapalım istedik” ifadesinde bulundu.

Etkinliğin sonunda, öğrenci ve veliler sahil kenarında piknik organizasyonu gerçekleştirdiler ve güneşli havanın tadını çıkarttılar. Öğrenciler günü ölümsüzleştirmek için deniz, kum ve güneş üçlüsünde bolca fotoğraf çekildiler.