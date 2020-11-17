Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan kimyasal yüklü kamyon devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada çevreye kimyasal maddeler saçıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Balıkesir yolu Banvit mevkiinde 10 PJ 139 plakalı kimyasal bidonlarla dolu bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şoför yan yatan aracın içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri yaralı şoförü hastaneye sevk edildi. Kaza mahalline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekiplerince kimyasal maddelerin çevreye yayılımı güvenli hale getirildi.