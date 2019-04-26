Kırmızı devler okul ziyaretinde

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde basketbolun gelişmesi ile yayılması adına çeyrek asırdır faaliyetlerini sürdüren Banvit Basketbol Kulübü ve Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü, bu kapsamda Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu okul ziyaretlerine Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu ile devam etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu hafta sonu Ankara DSİ takımı ile karşılaşacak olan Bandırma Kırmızı, sosyal sorumluluk kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önderliğinde Bandırma'da yer alan 52 Devlet Okulunda Banvit Basketbol Kulübü ve Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü'nün katılımı ile düzenlenen ziyaretlerin üçüncüsü, Banvit BK Yöneticisi Varol Yakacılar ve Banvit BK Medya Sorumlusu Birkan Can ile oyunculardan Sadık Emir Kabaca, Alperen Demir ve Hakan Sayılı'nın katılımı ile Bandırma Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu'nda gerçekleşti.

Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu'nun düzenlemiş olduğu 4006 Tübitak Bilim Fuarı'nı da ziyaret eden Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü oyuncuları, yapılan projeleri inceledi. Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu öğrencileri ve proje koordinatörü öğretmenler tarafından Tübitak 4006 Bilim Fuarı destekleme projeleri kapsamında sergilenmek üzere hazırlanan çalışmalar arasında tohum bankalarından ekmek israfını önleme yöntemine, alarmlı paspas sistemlerinden gübre yapımına kadar birçok proje bulunuyor.

Ziyaret Banvit Basketbol Kulübü Yöneticisi Varol Yakacılar'ın, Bandırma Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu Müdürü Semih Sancar Çakan'a Banvit BK forması takdim etmesinin ardından fuara katılan öğrenciler ve öğretmenlerin yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.