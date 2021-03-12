Kırmızı ilde denetimli açılış

Balıkesir'de açılışı günler öncesinden duyurulan bir işyerinde, ilk gelen 50 kişiye halı hediye edileceğinin açıklanması sonrasında yoğunluk oluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren işyeri önünde biriken vatandaşlar açılışı bekledi. Pandemi nedeniyle emniyet güçlerinin sürekli kontrol ettiği işyerinin önünde sık sık uyarılar yapıldı. Halı mağazasının açılışı nedeniyle ilk gelen 50 kişiye halı hediye edilmesi pandemi kurallarına takıldı. İşyerinin önünde kalabalık oluşturan vatandaşlara ilk önce bekçiler uyarılarda bulundu. İşyeri önünde vatandaşları sık sık uyaran bekçiler, isim yazdırmak suretiyle kalabalık oluşmasını engelledi. İşyerine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, hediye halı için izdihama izin verilmedi. Vatandaşlar pandemi kurallarına uyduğu gözlemlenirken, etkinliğin kısa sürede bitmesi için polisler de uyarılarda bulundu.