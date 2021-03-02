Kırmızı listedeki Balıkesir'de moraller bozuk

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı iller arasında bulunan ve kırmızı renk ile sınıflandırılan Balıkesir'de kısıtlamalar hala devam ediyor. Restoran ve kafelerin açılmadığı şehirde hedef en kısa sürede gevşeme kurallarından yararlanmak.

Balıkesir'de kısıtlamalar vaka sayısı yüksekliği nedeniyle devam ediyor. Vatandaşlar ise kırmızı listede bulunan Balıkesir'i değerlendirdi.

Vatandaşlardan Ertan Erkekoğu, tedbirlerin çok gevşediğini, insanların dikkat etmediğini, özellikle ziyaretlerin çoğaldığını ve yakın temasların çoğaldığını söyleyerek "Biraz daha dikkatli olursak yakın zamanda bu illetten kurtuluruz diye düşünüyorum" dedi.

Sedef Durmaz ise, "Herkesin çok dikkat etmesini istiyorum. Maske mesafe kesinlikle kurallara uyulmasını istiyorum. Bu virüsün bitmesi için bunların yapılması şart" ifadelerini kullandı.

Naci Özen de, "İnsanlar kendilerini mesafe hijyen olarak kollaması lazım, ben kurallara uyuyorum şu anda" dedi.

Sibel Kargın ise, kurallara çoğu kişinin uymadığını, çarşıların dolu olduğunu gördüğünü ve Balıkesir'in kırmızı listede olmasının normal olduğunu söyledi.

Feyzullah Saçar, Balıkesir'de oranların yüksek olduğunu cumartesi ve pazar günü kısıtlama kapsamında hiç kimsenin dışarıda olmadığını fakat kısıtlamadan sonra yine her yerin dolup taştığını bunun da bir anlamı olmadığını ifade etti. Saçar, kurallara uyduğunu söyleyerek, maske mesafe kurallarına riayet ettiğini ve dükkanına en fazla iki kişi aldığını söyledi.

Adnan Gönültaş ise kendisinin kurallara uyduğunu, herkesin elinden geleni yapmasını söyledi.