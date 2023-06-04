Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Mesleki ve Eğitim Teknik Anadolu Lisesi tarafından “Ayvalık Adaları Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar” isimli sunum ve sergi ilgi gördü. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker, "Kırmızı mercanlar nedeniyle Ayvalık, Türkiye'nin Kızıldeniz'i olarak anılıyor" dedi.

Doğa dostu okul temalarıyla yaptığı çalışmalar ve sürdürülebilir yaşamın önemine ilişkin gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkatleri üzerinde toplayan Cunda MTAL'de “Ayvalık Adaları Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar” isimli bir konferans ve sergi düzenlendi. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker'in, Cunda Uygulama Oteli salonunda gerçekleştirdiği konferansta; okul müdürü Abdülaziz Yük'ün yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Etkinliğin açılışı konuşmasını yapan Cunda MTAL Müdürü Abdülaziz Yük, “Bugün bizim için çok özel olan ancak birçok kişi tarafından varlığı bile bilinmeyen deniz canlıları olan Kırmızı Mercanlar hakkında farkındalık oluşturmak, onları tanımak adına bu konferansta buluşmuş durumdayız. Ömürleri 150 yaşını bulan ekolojik ve ekonomik anlamda çok önemli bir yere sahip olan Kırmızı Mercanlar, dünyada sadece İtalya'nın Portofino kentinde ve Ayvalık ilçemizde yaşamını sürdürmektedir” dedi.

Okul Müdürü Yük'ün açılış konuşmasının ardından, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker, Kırmızı Mercanlar ile ilgili uzun soluklu bir konferans verdi.

“Kırmızı mercanlar nedeniyle Ayvalık, Türkiye'nin Kızıldeniz'i olarak anılıyor”

Adaları ile ilginç ve özel bir denizel ekosisteme sahip Ayvalık'ın, su altı güzellikleriyle de önemli bir konumda olduğuna işaret eden Türker, “Dünyada sadece bir benzeri İtalya'nın Portofino kentinde bulunduğu belirtilen kırmızı mercanlarının yanı sıra farklı balık türlerine de ev sahipliği yapan Ayvalık'ın su altı dünyası, her yıl yerli turistleri ağırlarken, yabancı dalış meraklıları tarafından da keşfedilmeyi bekliyor. Bölgede kırmızı mercanların yanı sıra süngerler, denizyıldızları, gümüş ve karabaş balığı gibi canlı türleri görülüyor. Kırmızı mercanlar nedeniyle Ayvalık, Türkiye'nin Kızıldeniz'i olarak anılıyor” dedi.

“Denizleri zaman zaman turkuaz renge bürüyen planktonlar, Ayvalık'taki kırmızı mercanlara hayat veriyor”

Ayvalık'ın su altı zenginlikleri, önümüzdeki günlerde başlayacak kontrollü normalleşme süreciyle birlikte keşfetmek isteyenleri ağırlamaya hazırlandığını kaydeden Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker, denizleri zaman zaman turkuaz renge bürüyen planktonların, Ayvalık'taki kırmızı mercanlara can verdiğini de sözlerine ekledi.

Konferansı izleyenler daha sonra kırmızı mercanlarla ilgili görsellerin bulunduğu sergiye de yoğun ilgi gösterdi.