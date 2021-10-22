Kırsal kalkınma ortak hizmet projesinde protokol imzalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırsal kalkınma ortak hizmet projesine, bu yıl Eski Ziraatli ve Çepni Mahalleleri de katıldı. Protokol imza töreni Eski Ziraatli Mahallesi'nde yapıldı.

Geçen yıl Doğa Mahallesiyle başlayan kırsal kalkınma ortak hizmet proje, Bandırma Belediyesi tarafından kırsal mahallelerimize destek olmak ve hasattan elde dilen ürünleri sosyal yardımlaşma projesi kapsamında vatandaşlarımıza dağıtmak amacıyla başlatılan “Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi” gelişerek devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk olarak Doğa Mahallesi'nde başlatılan Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesinin kapsamı, bu yıl Eski Ziraatli ve Çepni Mahallelerinin katılımıyla daha da genişletildi.

Bandırma Belediyesi ile Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği, Çepni Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği ve Eski Ziraatli Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi protokolü düzenlenen ortak törenle imzalandı.

Ortak imza töreninde konuşan Eski Ziratli Mahallesi muhtarı Mustafa İpek, Çepni Mahallesi Muhtarı İsmail Kaymaz ve Doğa Mahallesi Muhtarı Mustafa Pınar, tarım arazilerinin kendi mahalle sakinleri tarafından işlenmesini sağlayan ve aynı zamanda bir sosyal projeye katkı sunan bu protokol için Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a teşekkür ettiler.

Eski Ziraatlı Mahalle Muhtarı Mustafa İpek “ Bir zamanlar elimizde olan tarlalarımız, Büyükşehir yasasıyla elimizden gitti. Bizlerde Doğa Mahallesinde gördük, olumlu sonuç aldılar. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'dan rica ettik. Bizler de bu durumdan çok mutluyuz. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun yaptığı konuşmada, tarımın ülke kalkınmasındaki öneminin günümüzde daha iyi anlaşıldığına dikkat çekti. Büyükşehir yasası sonrası kırsal mahallelerden Bandırma Belediyesi'ne devir olan tarım arazilerinin buralarda yaşayan vatandaşlarımız tarafından işlenmesine önem verdiklerini belirten Başkan Tolga Tosun “İhale sonucu kiraya verilen tarım alanlarının kira tahsilatı konusunda bazı sıkıntılar yaşanabiliyordu. Bu sıkıntıları gidermek ve aynı zamanda sosyal yardım hizmetlerimize kaynak oluşturmak amacıyla geçen yıl böyle bir proje başlatmıştık. Doğa Mahallesi'nde gerçekleşen proje ile belediyemize ait tarlalar ürün karşılığında işlenerek belediyemize 12.000 kg nohut, 6.750 kg da kuru fasulye verilmiştir. Bu ürünler Bandırma Belediyesi markasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacaktır” dedi.

Büyük başarı kazanan projeye bu yıl Eski Ziraatli ve Çepni Mahallelerinin de eklendiğini ifade eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, bu mahallelerimizde de buğday ekimi yapılacağını ve Çepni Mahallesi'nden 24 ton, Eski Ziraatli Mahallesi'nden de 36 ton buğday alacaklarını söyledi. Bu buğdaylar una dönüştürülerek yine Bandırma Belediyesi markasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak.

Konuşmalardan sonra Bandırma Belediyesi ile Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği, Çepni Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği ve Eski Ziraatli Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında “Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi” protokolü imzalandı.