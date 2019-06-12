İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırsal Mahallede yaşayan çocukla çocuk köyünde eğlendi

Kepsut’a bağlı Yaylabaşı kırsal mahallesinde yaşayan çocuklar Balıkesir Çocuk köyüne gittiler.

Kepsut'a bağlı Yaylabaşı kırsal mahallesinde yaşayan çocuklar Balıkesir Çocuk köyüne gittiler.


Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un mahalle ziyareti esnasında çocukların Balıkesir Çocuk köyüne gitme taleplerini geri çevirmeyerek, Kepsut belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Muhtarlık işleri Müdürlüğüne verdiği talimat ile Yaylabaşı Kırsal mahallesinde yaşayan 28 çocuk Balıkesir Çocuk Köyün de eğlenceli vakit geçirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.