Kırsal Mahallede yaşayan çocukla çocuk köyünde eğlendi

Kepsut'a bağlı Yaylabaşı kırsal mahallesinde yaşayan çocuklar Balıkesir Çocuk köyüne gittiler.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un mahalle ziyareti esnasında çocukların Balıkesir Çocuk köyüne gitme taleplerini geri çevirmeyerek, Kepsut belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Muhtarlık işleri Müdürlüğüne verdiği talimat ile Yaylabaşı Kırsal mahallesinde yaşayan 28 çocuk Balıkesir Çocuk Köyün de eğlenceli vakit geçirdiler.