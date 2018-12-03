Kırsal mahallelerde okul bahçelerine belediye düzenlemesi

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Ortaokulu'nda yapılacak bahçe düzenleme çalışmaları öncesinde, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır ve Başkan Yardımcısı Güngör Persil inceleme yaptı.

Burhaniye genelinde aralıksız olarak devam eden yol yapım çalışmalarının yanı sıra okul, cami gibi kamu alanlarına Belediye tarafından yapılan destekler sürüyor. Bu kapsamda, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır ve Başkan Yardımcısı Güngör Persil tarafından ziyaret edilen Bahadınlı Mahallesinde yapılacak işler de belirlendi. Bahadınlı Mahallesinde yapılan yolları yerinde inceleyen Bahadır ve Persil, mahalle halkı tarafından talep edilen okul bahçesi düzenlemesi için de yerinde inceleme yaptı. Mahalle Muhtarı Sebahattin Avcı ile birlikte okul bahçesinde neler yapılması gerektiğini istişare eden Bahadır ve Persil, okul bahçesinin betonunun yenilenmesi konusunda gerekenlerin yapılacağını söyledi. Çocukların okullarında rahat hareket edebilmeleri adına bahçe düzenlemesini uygun gördüklerini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “2018-2019 Eğitim Öğretim yılı başlamadan önce birçok okulumuzda, gelen talepler doğrultusunda farklı işler yaptık. Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak bizleri mutlu ediyor. Son olarak Bahadınlı da halkımızın isteği üzere Mahallemizde bulunan okulumuzun bahçesinde düzenleme yapacağız. Okullarımıza her daim yardım ettik ve etmeye devam ediyoruz” dedi.