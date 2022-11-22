Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, kaymakamlık makamında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Havran ilçesinde kış mevsiminde oluşan olumsuz hava koşulları nedeni ile meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, karayolları ve eğitim açısından başta olmak üzere trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşülerek, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi yapıldı.