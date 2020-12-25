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Kıskançlık krizi bir kadının daha canına mal oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karı koca arasındaki kıskançlık tartışması ölümle son buldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde karı koca arasındaki kıskançlık tartışması ölümle son buldu. Çiğdem Kırtay, kocası tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 400. Sokakta gecenin ilerleyen saatlerinde R.K. (40) ile eşi Çiğdem Kırtay (37) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Münakaşa kısa sürede büyüdü ve R.K. karısına av tüfeği ile ateş etti. Çiğdem Kırtay sırt bölgesine aldığı kurşunla hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi koca R.K. ise suç aleti tüfek ile birlikte Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ve maktül arasında her hangi bir uzaklaştırma tedbiri olmadığı öğrenildi. Şüphelinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumundan izne çıktığı öğrenildi.

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