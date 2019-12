Kitabın Balıkesir yolculuğu devam ediyor

Ziyarette ilk olarak Vali Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar. Vali Yazıcı öğrencilere kitap okumalarını tavsiye etti.

Öğrencilere, "Başarılı olmak için önünüzde hiçbir engel yok" diyen Vali Yazıcı, iyi ve sistemli bir çalışma ile başarılı olabileceklerini öğrencilere iletti.

Öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Vali Ersin Yazıcı, "Kitap okumak, insana bilgi zenginliği, geniş kelime hazinesi, engin bir bakış açısı ve gelişmiş bir düşünce ufku temin eder. Kitap, en iyi dost ve en sağlıklı arkadaştır. Yalan söylemez ve seni üzmez. Sizlere tavsiyem siz de kitap okuyun. Ve onlarla arkadaş olun. Siz onları bırakmazsanız onlar da sizi bırakmaz. Hayatta başarılı olan insanlar hep zamanını iyi planlayan ve hayallerini gerçekleştirmek için o planları uygulayan insanlar olmuştur" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı başarının asla şans ve tesadüf olmadığını, çalışma, sabır ve kararlılıkla elde edileceğini, kendilerine güvenmelerini tavsiye ederek öğrencilere hayırlı ve başarılı bir hayat temennisinde bulundu. Öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetiminden oluşan dörtlünün olmazsa olmaz olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Öğretmensiz ve öğrencisiz okul olmaz, ama veli desteği olmadan da öğrenci olmaz. Bu üçlü hatta okul yönetimi ile dörtlü bizler için olmazsa olmazdır" dedi.

Vali Yazıcı, "Milli değerlerimize önem vermeliyiz"

Türkiye'yi dünyada daha ileri taşıyacak nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Öğretmenlerimizin gayretleri ile eğitim alanındaki başarıların artacağına inanıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her alanda gelişmesi ve donanımlı bir hale gelmesi büyük önem arz etmektedir. Eğitim-öğretimin yanında ayrıca çocuklarımıza her fırsatta milli ve manevi değerlerimizi, ülkemizin birlik ve beraberliği, kardeşlik duygusu her fırsatta çocuklarımıza anlatmalısınız" diye konuştu.

Şehit Astsubay Cemil Erkek'in ruhu şad olsun

Ülkemizin bölgesinde güçlü ve güvenli bir devlet olmasından rahatsızlık duyan çevreler olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Okulumuza vatan savunmasında görev yaparken şehit olan Cemil Erkek'in adının verilmesi ayrı bir anlam ifade ediyor. Çocuklarımız okulda Şehit Cemil Erkek'in adını gördükçe, vatan için fedakarlığın, çalışmanın ve gerektiğinde canını verebilmenin ne demek olduğunu daima yüreklerinde yaşatacaklarına inanıyoruz. Bu ilk değil, bundan önce de Şehitlerimizin isimlerini vermiş olduğumuz okullarımız oldu. Şehidimizin ruhu şad olsun, Yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarımız her zaman Şehit yakınlarımız ile Gazilerimizin ve ailelerinin emrinde olacağız. Aziz Şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Şehidimizin adı bu okulda her zaman yaşatılacaktır" dedi.